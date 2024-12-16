Гержик рассказал о выгодах при трудоустройстве на работу водителем автобуса в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Подмосковье за год на работу привлекли 775 новых водителей автобусов, сообщил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В пополнении кадров помогли различные меры поддержки, которые оказываются водителям. К примеру, сейчас устроившимся водителям платят подъемные — 50 тыс. рублей. С 20 ноября эти выплаты получили уже 196 человек.
Также иногородним водителям компенсируется дорога до дома — 2 раза в год по 10 тыс. рублей.
«Также у нас работают рекрутеры по привлечению водителей из регионов. С начала года мы уже привлекли 126 новых водителей. Установлены ограничения в каждом филиале по отпускам зимой — каждому директору филиала поручено держать не более 7% водителей в отпуске с декабря по март», — сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.
«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.