Гержик рассказал о выгодах при трудоустройстве на работу водителем автобуса в Подмосковье

В Подмосковье за год на работу привлекли 775 новых водителей автобусов, сообщил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В пополнении кадров помогли различные меры поддержки, которые оказываются водителям. К примеру, сейчас устроившимся водителям платят подъемные — 50 тыс. рублей. С 20 ноября эти выплаты получили уже 196 человек.

Также иногородним водителям компенсируется дорога до дома — 2 раза в год по 10 тыс. рублей.

«Также у нас работают рекрутеры по привлечению водителей из регионов. С начала года мы уже привлекли 126 новых водителей. Установлены ограничения в каждом филиале по отпускам зимой — каждому директору филиала поручено держать не более 7% водителей в отпуске с декабря по март», — сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.