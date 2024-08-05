Гержик рассказал о готовности пешеходных переходов Подмосковья к учебному году

Важно обеспечить готовность пешеходных переходов и подходов к образовательным учреждениям к 1 сентября. На данный момент из 1729 пешеходных переходов в Подмосковье полностью подготовлены 1125, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Мы должны обеспечить безопасность детей, которые идут в школы и садики. Задача наша: к 1 сентября подготовить 1729 пешеходных переходов в соответствии с типовой схемой», — заявил Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он напомнил, что безопасный пешеходный переход — это семь основных элементов: дорожные знаки, искусственные неровности, дублирующая разметка, тротуары, ограждения, светофоры и освещение. К новому учебному году начали подготовку еще в ноябре прошлого года. График выполнения работ контролируется властями и Госавтоинспекцией.

«На данный момент из 1729 пешеходных переходов у нас полностью подготовлены 1125. 482 пешеходных перехода, где требуется восстановить разметку и знаки, и 122 пешеходных перехода, где необходимо закончить проведение капитальных работ», — добавил Гержик.

Проверку прошли пять городских округов, которые доложили о готовности. Главам администраций поставили задачу усилить контроль за выполнением работ. До 15 августа необходимо обновить разметки и знаки на 482 пешеходных переходах.

«Все эти работы вполне выполнимы, но их нужно контролировать. Мы каждую неделю проводим совещание с муниципалитетами и ведем эту работу», — заключил Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.