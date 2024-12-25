Герои анимационного сериала «Йети и дети» украсили карты «Стрелка» к Новому году

В январе 2025 года АО «Мострансавто» совместно с анимационной студией КиноАтис и при поддержке Минтранса Подмосковья представит эксклюзивную — зимнюю — серию транспортных карт «Стрелка» для учащихся Московской области с главными героями нового анимационного сериала «Йети и дети» про приключения «снежного человека» и его друзей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автор сценария и режиссер многосерийного проекта — Андрей Рубецкой. Продюсер — Вадим Сотсков.

Карты будут выполнены в двух оригинальных дизайнах с несколькими главными персонажами анимационного проекта: друзьями Йети — школьниками Лизой и Филиппом, а также двумя его лохматыми детишками.

«Наш новый сериал «Йети и дети» идеально вписывается в концепцию зимнего дизайна ученических транспортных карт «Стрелка», выпускаемых совместно с коллегами из «Мострансавто», с которыми у нас сложилось крепкое сотрудничество. Одними из главных героев многосерийного проекта стали Лиза и Филипп — они будут спасать «снежного человека» от охотников, да и других проблем. Наш Йети — уникальный персонаж, и если обычно в фильмах он представлен как нелюдимый одиночка страшного вида, то в нашем сериале это заботливый отец и любитель сладенького, а его лохматых детишек можно также увидеть на транспортных картах «Стрелка». Так мы рассказываем юным пассажирам о нашем новом проекте и дарим волшебное, зимнее настроение», — отмечает коммерческий директор анимационной студии КиноАтис Наталия Бабич.

Общий тираж лимитированной серии ученических транспортных карт, который поступит в МФЦ Московской области в начале следующего 2025 года — 5 000 экземпляров.

«Мы давно сотрудничаем со студией КиноАтис и регулярно выпускаем транспортные карты с любимыми детскими героями. Выпуск зимней серии карты «Стрелка» станет приятным сюрпризом для учащихся Подмосковья. Совершить поездку по данной карте школьники и студенты Московской области смогут во всех наших автобусах», — отметили в «Мострансавто».

При оплате проезда на маршрутах компании экономия по «Стрелке» учащегося в месяц составляет за первые 35 поездок 50%, с 36-й поездки — до 99% от тарифа.

За 2024 год школьники и студенты Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» более 25 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.