Гендиректор ОАК Бадеха: авиаотрасли в РФ надо быть конкурентоспособной

Он выступил в рамках 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС), который проходит в столичном МВЦ «Крокус Экспо».

«В выставке приняли участие Superjet-100 — импортозамещенные. Кстати, это был первый серийный самолет, вышедший с завода Комсомольска-на-Амуре. Он сейчас подключен к испытаниям и по их завершении будет передан в авиакомпанию. И самолет ИЛ-114, это была мировая премьера, и для нас это очень важно. Потому что поставки за рубеж — это было всегда», — заявил Бадеха.

По его словам, российская гражданская авиация была и кое-где остается основой гражданских перевозок.

«Для нас это очень важно с точки зрения того, что мы конкурируем с зарубежными производителями. Для нас конкуренция очень важна, потому что мы хотим оставаться конкурентоспособными», — подчеркнул Бадеха.

НАИС традиционно объединяет ключевых участников авиационной отрасли: представителей авиапредприятий, федеральных и региональных органов власти, научно-исследовательских институтов, разработчиков и поставщиков высокотехнологичных решений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.