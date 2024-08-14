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Стало известно, где отремонтируют дороги в Клину на этой неделе

На текущей неделе в Клину запланирована укладка асфальт в поселке 31 Октября на ул. Белинского и Ломоносова, а также в деревне Спецово, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящий момент полностью завершены дорожные работы в деревнях Вертково, Кузнецово, Алферьево, Елгозино на ул. Дорожная, селе Андрианково, селе Воздвиженское и деревне Тетерино.

На следующей неделе будут ремонтировать дорогу в д. Покровка.

В Клину активно продолжаются работы на центральной дорожной локации этого года — улице Мира.

Здесь сейчас устраивают заездные карманы, заасфальтировали большую часть тротуара, продолжается работа по установке бортового камня.

Другие важные объекты этого строительного сезона — дорога к участкам многодетных «Дивное», дорога в деревне Бекетово (дорога будет сделана в асфальтовом покрытии), дороги в деревнях Соголево и Струбково, ул. Овражная.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.