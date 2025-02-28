В среднем по стране купить гараж в январе 2025 года можно было за 635 тысяч рублей, а машино-место — за 1,4 млн рублей. При этом разница в стоимости аренды гаража или машино-места не столь большая. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость».

Предложение машино-мест: где больше всего выбор?

По сравнению с январем 2024 года предложение в сегменте продажи машино-мест в России выросло на 1% за год. Большая часть доступных для покупки объектов расположена на подземных паркингах (71%), почти четверть (24%) — на многоуровневых парковках, 3% — на крытых стоянках и 2% — на открытых.

Самый большой выбор машино-мест для покупки в январе 2025 году был представлен в Московской (33%) и Ленинградской (17%) областях, Краснодарском крае (8%), Свердловской и Новосибирской областях (по 4% в каждой).

Спрос на машино-места: что интересно россиянам?

Спрос в целом по сегменту прибавил 7% год к году. Россияне стали чаще интересоваться объектами на многоуровневых паркингах (+26%), на крытых (+22%) и открытых (+5%) стоянках.

Спрос на объекты на подземном паркинге увеличился на 3% по сравнению с январем 2024 года. Интерес к приобретению машино-мест наиболее заметно вырос в 11 из 17 регионов исследования. Заметнее всего — в Красноярском крае (в 2 раза), Алтайском крае (+75%), Ленинградской области (+51%), Иркутской области (+47%), Ставропольском (+46%) и Краснодарском краях.

Цены на машино-места: где дешевле, а где дороже?

Средняя стоимость машино-места в России по итогам января 2025 года составила 1,4 млн рублей.

Дешевле всего приобрести машино-место можно было в Ханты-Мансийском АО (588 тысяч рублей), Тюменской области (632 тысячи рублей), Ставропольском крае (898 тысяч рублей) и Алтайском крае (995 тысяч рублей).

Самые высокие цены — в Иркутской (2 млн рублей) и Московской областях (1,8 млн рублей), Красноярском крае (1,7 млн рублей), Свердловской (1,6 млн рублей) и Нижегородской областях (1,4 млн рублей).

Аренда машино-мест: динамика и цены

В сегменте аренды машино-мест предложение год к году увеличилось на 30%. Объектов на подземных паркингах стало больше на 42%, их доля в структуре предложения занимает 58%. Выбор на многоуровневых паркингах увеличился на 19% (доля объектов — 26%), на открытых стоянках — на 11% (доля 10%), на крытых — на 9% (доля 6%).

Среди регионов по объему предложения в лидерах также Московская (доля 37%) и Ленинградская области (15%), Краснодарский край (10%) и Татарстан (4%). Спрос на аренду машино-мест в стране вырос на 2% год к году. В среднем по России снять машино-место можно за 8,9 тысячи рублей в месяц.

Продажи гаражей: рост предложения и спроса

В сегменте продажи гаражей в среднем по России предложение год к году выросло на 14%. По сравнению с январем 2025 года на платформе стало на 20% больше железобетонных гаражей, на 16% — металлических, на 11% — кирпичных. Положительная динамика отмечается во всех 17 регионах исследования.

Сильнее всего выбор, по сравнению с январем 2024 года, увеличился в Новосибирской области (+36%), Красноярском крае (+34%), Тюменской (+33%) и Кемеровской областях (+30%). Больше всего таких объектов в январе текущего года было представлено в Московской области (доля региона 10%), Краснодарском и Красноярском краях, Иркутской и Ленинградской областях (по 4%).

Спрос на покупку гаражей: регионы-лидеры

Спрос на покупку гаражей год к году увеличился на 12%. Металлическими гаражами стали интересоваться на 17% чаще, железобетонными — на 14%, кирпичными — на 11%. Положительная динамика наблюдается в 13 из 17 регионов исследования.

Сильнее всего, по сравнению с январем 2024 года, увеличился спрос на покупку гаражей в Татарстане (+34%), Ростовской и Нижегородской областях (+23%), Ленинградской области (+22%), Ханты-Мансийском АО (+21%) и Ставропольском крае (+19%).

Цены на гаражи: сравнение с машино-местами

В среднем по стране купить гараж в январе 2025 года можно было за 635 тысяч рублей. Самые низкие цены зафиксированы в Кемеровской (439 тысяч рублей), Воронежской (501 тысяча рублей), Самарской (527 тысяч рублей), Ленинградской (573 тысячи рублей) и Иркутской областях (579 тысяч рублей).

Самые высокие цены — в Московской области и Краснодарском крае (по 1 млн рублей), Свердловской области (691 тысяча рублей) и Ставропольском крае (690 тысяч рублей).

Аренда гаражей: рост предложения и спроса

В сегменте аренды предложение гаражей год к году выросло на 45%. По итогам января 2025 года самым распространенным вариантом, доступным для долгосрочной аренды на платформе, были кирпичные гаражи (50% от всех предложений). Доля железобетонных гаражей составила 29%, металлических — 21%.

Среди регионов по объему предложения лидируют Московская область (20%), Ленинградская область (7%), Краснодарский край (5%), Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Челябинская области (по 3%). Спрос на долгосрочную аренду гаражей год к году в среднем по стране вырос на 25%.

Выводы: гаражи vs машино-места

Покупка гаража в России обходится дешевле машино-места, констатирует руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. Это связано с тем, что машино-места чаще располагаются в крупных городах, а гаражи можно встретить даже в небольших населенных пунктах, где недвижимость стоит меньше. Также в гаражах не всегда есть электричество и отопление, нередко они располагаются в отдалении от жилых массивов, объясняет он.

«В то же время разница в стоимости аренды между форматами не столь большая. Это сказывается на сроках окупаемости для тех, кто рассматривает покупку гаража или машино-места в качестве инвестиций под сдачу: для первых капитальные вложения вернутся быстрее. При этом ликвидность машино-мест выше», — прокомментировал Изотов.