ГД одобрила в первом чтении законопроект об ответственности за опасное вождение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении инициативу об ответственности за опасное вождение. За данное нарушение предусмотрен штраф, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ко второму чтению проекта документ парламентарии предложат поправки, ужесточающие наказание для водителей-лихачей.

«Статистика неутешительна: количество ДТП вновь стало расти. В 2023 году в России произошло 132,5 тыс. ДТП с пострадавшими — это на 4,5% больше, чем по итогам 2022 года», — сказал Володин.

Он добавил, что в дорожных авариях погибли 14,5 тыс. человек (плюс 2,3%) и ранены 166,5 тыс. человек (плюс 4,3%).

По его словам, в первом чтении утвердили штраф для лихачей в размере от 3 до 5 тыс. рублей, а за повторное правонарушение их будут лишать прав на срок от 1 до 3 месяцев.

«Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения», — подчеркнул председатель Госдумы

Опасным считается неоднократное совершение водителем одного или нескольких действий: при перестроении не уступил дорогу транспорту, имеющему преимущество, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты (кроме поворотов, разворотов, остановок или объезда препятствия), несоблюдения безопасной дистанции и бокового интервала, резкого торможения (если это не требуется для предотвращения аварии), препятствование обгону.