Гарбузов: московские инженеры показали инновационный вездеход

На выставке «ПроДвижение» был представлен прототип новой вездеходной машины, созданный компаниями Cardi и Terranica. Серийный выпуск модели запланирован уже на следующий год, сообщил Telegram-канал «Москва: инвестиции и промышленность» .

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, технологическое превосходство столичных производителей доказывается постоянным внедрением передовых решений. Компании гибко реагируют на запросы рынка, выпуская востребованную продукцию, соответствующую самым строгим стандартам.

«Разработка и выпуск гибридного вездехода — пример того, как при правильном подходе концептуальная идея может быть успешно масштабирована до уровня серийного производства», — пояснил Гарбузов.

Транспортное средство оснащено гибридной силовой установкой и гусеничным ходом, обеспечивающим запас хода более 1000 км. В салоне предусмотрена возможность трансформации в спальное место для трех человек, а также установлены климатическая система и мультимедийное оборудование. Прочный алюминиевый каркас в сочетании с кузовом из стеклопластика гарантирует устойчивость к серьезным нагрузкам и безопасность пассажиров в любых условиях.