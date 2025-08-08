ГАИ перечислила, какие улицы перекроют в Москве 9 и 10 августа

Из-за организации спортивных мероприятий в Москве 9 и 10 августа перекроют движение транспорта по ряду улиц. Решения временные, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.

9 августа с 07:00 до 13:00 будут перекрытия в местном проезде (от дома 2А до дома 2, стр. 2 на Крылатской улице), на участке Крылатской улицы (от дома 2А до дома 14).

10 августа с 06:00 до 23:30 перекроют дорогу на улицах: Крылатская, Мневники, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года. Также ограничения движения будут на набережных: Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Лефортовская, Академика Туполева, Сыромятническая, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Устьинская.

Движение транспорта ограничат в том числе по Карамышевскому, Малому Устьинскому и Астаховскому мостам. Еще ограничения ожидаются на проспекте Маршала Жукова и Звенигородском шоссе.