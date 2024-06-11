ГАИ Люберец призывает мотоциклистов и велосипедистов использовать защитную экипировку

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» во время профилактического мероприятия рассказали жителям о безопасном использовании двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время профилактического мероприятия «Внимание дети!» сотрудники Люберецкой ГАИ совместно с инспекторами отдела по делам несовершеннолетних проводят еженедельные рейды по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей веломототехники и пользователей СИМ и пресечению нарушений ПДД с их стороны. Местами проведения рейдов являются поселки и садовые товарищества.

С началом летнего периода возрастает число ДТП с участием мототехники, зачастую за рулем, которой вопреки ПДД находятся дети и подростки, с участием юных пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые также игнорируют соблюдение ПДД, не спешиваются при переходе проезжей части, катаются по дороге, вдвоем на электросамокате, конструкцией которого это не предусмотрено.

В рамках проводимых мероприятий полицейские проводят беседы о безопасном использовании двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности, об обязательном использовании защитной экипировки и световозвращающих элементов, а также напоминают об административной ответственности за нарушения ПДД. Предупреждают несовершеннолетних участников дорожного движения о недопустимости использования телефонов и наушников, отвлекающих внимание детей и подростков на дороге. Юным пользователям СИМ рассказывают о местах безопасных для катания и о том, что при переходе проезжей части необходимо спешиться, убедиться в безопасности своего перехода, и спокойным шагом пересечь проезжую часть по пешеходному переходу.

Сотрудники полиции обращают внимание родителей на важность обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах, обеспечение контроля за досугом детей в летние каникулы и недопустимость управления подростками мототехникой без получения водительского удостоверения соответствующей категории, а также разъясняется административная ответственность за совершение правонарушений их несовершеннолетним ребенком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.