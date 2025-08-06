Фура сбила байкера и таскала его по дороге. Видео страшной аварии в Люберцах
В Люберцах фура насмерть сбила мотоциклиста и таскала его по дороге
В подмосковных Люберцах произошла авария с участием фуры и мотоцикла, которая закончилась смертью байкера. На кадрах видно, как большегруз сбивает мотоциклиста и протаскивает его по трассе на протяжении десятков метров. Кадры с места происшествия опубликовала Baza.
Издание отмечает, что автомобилист не заметил водителя байка, который перестроился и пытался проехать рядом с его кузовом. Шофер нажал на газ, сбил байкера и примерно 15 секунд протаскивал его по дороге.
В результате аварии мотоциклист погиб. Его личность и возраст в статье не разглашаются. Сведений о том, задержан ли водитель фуры, также не приводится.
Прочие обстоятельства аварии со смертельным исходом выясняются.