Форменная истерика: девочка-подросток в самолете устроила скандал из-за места

Пользовательница сервиса микроблогинга Threads под ником senyasemyon, мама шестимесячной малышки, рассказала о неприятном происшествии в самолете: другая пассажирка, девочка лет 12, отказалась освобождать для них место у окна и устроила громкую истерику, сообщает «Царьград» .

«По правилам, мама с младенцем должна сидеть у окна, не знаю, в чем прикол. Девочка стала вопить, что никуда она не пересядет. Я сказала стюардессе, что мне все равно, какое место. Но нужно, чтобы у окна. На что стюардесса сказала, что мест нет и нужно девочке пересесть», — рассказала девушка.

При этом успокоить девочку сразу не смогли ни стюардесса, ни родители. Она успокоилась только тогда, когда отец проявил строгость.

По словам мамы младенца, девочка довольно громко кричала: отцу пришлось на нее прикрикнуть.

И весь оставшийся полет папа девочки развлекал маленькую дочку пользовательницы сервиса.