Финляндия решила закрыть морские пункты пропуска на границе с Россией

С 15 апреля власти Финляндии вводят новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с РФ, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа приостановят для прогулочных судов. Кроме того, закрываются на неизвестное время морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Ранее Финляндия приняла решение по продлению полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ. Их закрыли до особого распоряжения.

Все, кто планировал поездку в Финляндию этим путей, попросили учитывать информацию по закрытию.