сегодня в 09:30

Exeed убрал для россиян функцию обогрева заднего стекла авто в приложении

Китайский автопроизводитель Exeed оставил водителей в РФ без обогрева заднего стекла, этой функции больше нет в приложении, сообщает SHOT .

Водители возмущаются таким решением Exeed, так как исчезла нужная зимой функция в автомобилях стоимостью 4,5 млн рублей.

Кнопка обогрева заднего стекла в машинах данной марки работала нормально в последнее время. Однако 1 декабря функция внезапно пропала с экрана в приложении, благодаря которому многие водители могли дистанционно прогревать все стекла, что очень важно зимой.

Теперь для прогрева заднего стекла автолюбителям приходится нажимать кнопку, находящуюся на приборной панели.

В техподдержке Exeed водителям сказали, что в премиальном кросс-купе эта функция включена. Теперь автовладельцы планируют обращаться в сервисы и салоны, чтобы восстановить прошивку приложения машины и вернуть на панель нужную кнопку.

