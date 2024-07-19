Эвакуация автомобилей продолжается в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжают проводить работы по эвакуации и фотофиксации правонарушений, связанных с неправильной остановкой и стоянкой автомашин под запрещающими знаками, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Увеличение количества и качества проводимых рейдов на выявление нарушений правил парковки и последующей эвакуации автомобилей на штрафстоянки стало важным шагом на пути к улучшению дорожной обстановки в нашем округе. Особое внимание уделяем тем местам, откуда к нам поступает наибольшее количество обращений от жителей», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Глава добавил, что совместная работа с сотрудниками Госавтоинспекции уже приносит плоды. Только за вчерашний рейд с бульвара Зелёные Аллеи эвакуированы 8 транспортных средств, в том числе легковые и грузовые автомобили.

«Жалобы жителей, связанные с затрудненным въездом на бульвар Зеленые Аллеи с трассы М4-Дон, приходят почти каждый день. Обычно они поступают в вечернее время или же раннее утро, когда люди едут на работу или возвращаются домой, соответственно. Поэтому мы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции стараемся работать в тех местах, где меньше всего трафик, либо же там, где мы можем не загораживать проезжую часть, чтобы не перекрывать движение другим транспортным средствам», — приводятся в сообщении слова начальника Управления архитектуры, строительства и транспорта Андрея Пальтова.

Он также добавил, что по данным нарушениям, связанным с неправильной остановкой транспортных средств, предусмотрен штраф 2 тысячи рублей.

Пресс-служба напомнила, что узнать местоположение эвакуированного автомобиля можно по номеру 112, через приложение 112 МО или на сайте на сайте ЦБДД МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.