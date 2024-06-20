Еще три автобусных маршрута в Подмосковье следуют с увеличенным интервалом

В микрорайоне Трехгорка из-за сорванной крыши с мусорной площадки автобусы маршрутов № 139 «НИИ Сельского хозяйства — Москва (м. Филевский парк)» и № 5 «ст. МЦД Одинцово — платф. Трехгорка — Северная ул. — ст. МЦД Одинцово» следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В сторону м. Ховрино по улице Кирова в Химках на проезжую часть упало дерево. Автобусы маршрута № 345 «ст. Химки — Москва (м. Ховрино)» следуют с увеличенными интервалами. В районе остановочного пункта «Малые Вяземы» в Одинцове упало дерево, повредив линию электропередачи. Автобусы маршрута № 1 055 «ст. МЦД Одинцово — ст. Голицыно» следуют с увеличенными интервалами.

Рекомендуется сократить время пребывания на улице, быть аккуратными и планировать свои поездки заранее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.