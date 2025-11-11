Еще одну полосу с трассы А-105 на Каширское шоссе открыли в Ленинском округе

Десятого ноября в подмосковном Ленинском городском округе на нулевом километре Каширского шоссе после завершения первого этапа реконструкции открыли автомобильное движение по новому съезду в двухполосном исполнении в направлении области. Это долгожданное событие для тысяч жителей округа, которые ежедневно пользуются съездом с трассы А-105 на Каширское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«На текущий момент общая готовность съезда составляет около 50%, поскольку в полном объеме он проектировался как четырехполосный. Мы ведем работы в строгом соответствии с утвержденным графиком и планируем запустить полноценное движение по новому съезду до конца текущего года. Запуск новых полос уже позволил значительно разгрузить один из самых проблемных участков дороги и улучшить транспортную ситуацию округа», — отметил начальник участка Сергей Хафизов.

Работы по реконструкции съезда с А-105 на Каширское шоссе начались в январе текущего года и велись в соответствии с утвержденным графиком. За этот период специалисты выполнили значительный комплекс строительно-монтажных работ, включающий полную замену грунтов, отсыпку земляного и дорожного полотна, а также прокладку современной системы ливневой канализации.

Параллельно с работами на съезде строители активно ведут возведение дорог основного хода, боковых проездов, дополнительных съездов, трех подземных пешеходных переходов и двух разворотных эстакад. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех участников дорожного движения — как автомобилистов, так и пешеходов. Все строящиеся пешеходные переходы будут оборудованы современными системами освещения и видеонаблюдения. Реконструкцию Каширского шоссе, включающую все запланированные элементы дорожной инфраструктуры, планируется завершить до конца 2026 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.