Еще больше москвичей получили приоритет на парковку в своем районе с 3 октября

Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробная информация об улицах и тарифах опубликована на Едином транспортном портале.

Благодаря этим изменениям еще больше москвичей получили приоритетную парковку возле своего дома. Платить за нее им по-прежнему не нужно – при этом платные места по статистике освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные.

Чтобы продолжать парковаться бесплатно, местным жителям достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Оно дает возможность без оплаты оставлять автомобиль в районе проживания ежедневно с 20:00 до 8:00 или круглосуточно, если внести годовую плату в размере 3 тыс. рублей. Стоимость остается неизменной с момента введения разрешений в 2012 году. Срок предоставления услуги — 6 рабочих дней.

Почти за 13 лет работы в столице проект платных парковок показал множество положительных результатов. В столице пропала «хаотичная парковка»: перемещение пешеходов, водителей городского транспорта и автомобилистов стало безопаснее и комфортнее, уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки на 64%. Также выросла оборачиваемость парковок – одно и то же место за сутки используют больше автомобилистов, а машины экстренных служб в 2 раза быстрее приезжают на вызовы. Благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, увеличилась средняя скорость движения транспорта.