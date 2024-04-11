Еще 50 «умных переходов» обустроят в Подмосковье

Порядка 50 нерегулируемых пешеходных переходов на региональных дорогах Московской области к лету оборудуют «умной подсветкой», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Их обустроят у социально важных объектов в населенных пунктах для снижения аварийности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Такие переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекут внимание автомобилистов и повысят безопасность. В прошлом году мы уже установили 50 таких переходов», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Умный переход» в темное время суток освещает переход дополнительной подсветкой, а также реагирует на появление пешехода и включает на установленных знаках «Пешеходный переход» мигающие светодиоды, предупреждая водителя о нахождении человека на проезжей части.

Наибольший объем «умных переходов» обустроят в Люберцах на 10 участках на Комсомольском проспекте, улицах Смирновской, Барыкина, Волковской и проспекте Победы, а также в Балашихе — 8 переходов на Леоновском шоссе, улицах Центральной, Октябрьской, Советской, Юбилейной, Пролетарской.

Такая мера безопасности снизит вероятность наездов на пешеходов. В Минтрансе Подмосковья отметили, что в прошлом году на переходах и вне переходов погибли 197 человек, 138 из них — в темное время суток.

«Несколько лет мы оборудуем пешеходные переходы дополнительной и проекционной подсветкой — «подсвеченных» переходов в Подмосковье уже больше пяти тысяч. Эта мера позволяет дополнительно привлечь внимание водителя и снизить вероятность ДТП, что важно даже на освещенном участке дороги», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Ознакомиться с планируемыми местами обустройства 50 «умных переходов» можно на карте, координаты в процессе установки могут незначительно измениться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.