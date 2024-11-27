Еще 11 новых автоматизированных моечных комплексов установили в «Мострансавто»

Новые автоматизированные моечные комплексы установили на территории 11 производственных баз «Мострансавто». Автомойки оборудованы в специальных боксах, 7 установок представляют собой проездные мойки и 4 — портальные. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Струйно-щеточные установки появились в Балашихе, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном, Ивантеевке, Истре, Лыткарине, Рузе, Сергиевом Посаде, Ступине.

В настоящее время в 25 подразделениях «Мострансавто» установлены и уже работают новые автоматизированные моечные комплексы. До конца года установить новые комплексы планируется еще в 15 подразделениях «Мострансавто».

У проездных моек, благодаря конструкции, при которой моечное оборудование закреплено неподвижно, автоматическая мойка осуществляется при движении транспорта своим ходом без остановки. За счет этого достигается высокая пропускная способность — до одного автобуса малого класса в минуту, на автобус большого класса потребуется до 5 минут. Портальная мойка представляет собой передвижную моечную установку П-образной формы, которая моет неподвижный транспорт, путем перемещения его вдоль по рельсам. Производительность мойки такого типа составляет от 3 до 8 автобусов в час в зависимости от выбранной программы на определенный класс автобуса.

Новые комплексы требуют меньшего количества времени на обслуживание и обеспечивают бесперебойность моечного процесса. Все комплексы отечественного производства, что в будущем сократит расходы предприятия на обслуживание и ремонт за счет отсутствия трудностей с обеспечением комплектующих и логистики.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.