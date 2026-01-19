Эпилепсия и психрасстройства: с какими заболеваниями не получится сесть за руль

Врач Демьяновская: с эпилепсией и расстройствами психики нельзя управлять авто

Врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская напомнила, что в России запрещено садиться за руль при ряде заболеваний, которые могут привести к опасным ситуациям на дороге, сообщает RT .

Медик подчеркнула, что управление автомобилем требует быстрой реакции, хорошей координации, острого зрения и способности адекватно оценивать дорожную обстановку.

В России действует перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утвержденный правительством. Водительское удостоверение не выдается и не продлевается при наличии заболеваний, которые значительно увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

«К таким состояниям относятся хронические психические расстройства с тяжелыми или частыми обострениями, эпилепсия и другие судорожные расстройства с риском внезапной потери сознания, слепота, нарушение цветового зрения, серьезные неврологические заболевания, влияющие на координацию, моторику или уровень сознания, а также психические расстройства и нарушения поведения вследствие алкогольной и наркотической зависимости», — пояснила Демьяновская.

