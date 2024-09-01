В России запретили высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта

С 1 сентября водителям общественного транспорта запретили принудительно высаживать пассажиров, которые являются инвалидами I группы. Принятие этого закона формирует уважительное отношение к таким гражданам.

Закон, который подготовили депутаты «Единой России», вступил в силу. Теперь инвалида без сопровождения нельзя принудительно высаживать за безбилетный проезд. Изменения уже внесли в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

До принятия нововведений запрещалось высаживать из общественного транспорта только граждан младше 16 лет. В Госдуме отметили, что исполнение этого закона обеспечит уважительное отношение к инвалидам.

Водители, которые нарушат принятый закон, будут привлечены к административной ответственности. Им придется заплатить штраф — 5 тысяч рублей. Для юрлиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей.