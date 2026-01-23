Электрозаправки предотвратили более 400 т углеводородных выбросов в 2025 году

Продолжает наращиваться количество электрозарядных станций (ЭЗС), размещенных у торговых сетей. К концу 2025 года их число достигло 50, удвоившись по сравнению с предыдущим периодом, что помогло избежать выброса свыше 400 т CO2. Новые точки для зарядки электромобилей были открыты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, сообщила пресс-служба «Пятерочки».

Автомобильные выхлопы — одна из ключевых экологических проблем современных мегаполисов. Помимо значительных объемов углекислого газа, двигатели внутреннего сгорания производят сажу, тяжелые металлы, бензпирены и иные опасные вещества. Более активное использование электротранспорта способно улучшить ситуацию: по данным экспертов, гибриды и электрокары выделяют в воздух до 75% меньше вредных компонентов, чем традиционный автотранспорт.

Тем не менее, слаборазвитая зарядная инфраструктура остается серьезным барьером для популяризации экологичного транспорта. К решению этой задачи присоединяются розничные сети. Руководствуясь стратегией устойчивого развития, «Пятерочка» с 2023 года формирует сеть ЭЗС на территории своих магазинов. Это не только удобный сервис для покупателей, но и элемент комплексных мер по сокращению углеродного следа и воспитанию ответственного потребления.

В среднем одна зарядная станция ежегодно передает около 60 тыс. кВт⋅ч энергии. Этого хватает, чтобы преодолеть на электромобиле более 116 820 км — расстояние, сравнимое с тремя кругосветными путешествиями. Около 80% всех запущенных ЭЗС сети расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно аналитике, как минимум каждый десятый владелец электрокара в городе пользуется зарядными устройствами компании.

Сеть станций продолжает расти, параллельно увеличивается и спрос на их услуги. К примеру, в прошлом году на десяти ЭЗС торговой сети объем отпущенной энергии для электромобилей и гибридов вырос на 12% в годовом сопоставлении. Всего за 2025 год было осуществлено почти 10 тыс. зарядных сессий. На сегодня электрозаправки работают рядом с магазинами «у дома» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Перми и Краснодарском крае.

О востребованности услуги говорят не только статистические данные, но и мнения пользователей. Согласно опросам компании PUNKT E (крупный оператор зарядных станций, партнер ритейлера), 77,3% владельцев электромобилей с удовольствием совмещают подзарядку машины с шопингом. Многие отмечают, что это удобно и экономит время: 20–40 минут, требуемые для зарядки, как раз достаточно, чтобы купить необходимые продукты, а иногда и выпить кофе в магазинном кафе.

«Главный источник загрязнений воздуха сегодня — не промышленные предприятия, а автомобильный транспорт. Его доля в антропогенных выбросах составляет, по разным оценкам, от 70 до 90%. Ежедневно парк машин среднестатистического областного центра выделяет в атмосферу тысячи тонн парниковых газов», — отметила руководитель направления устойчивого развития торговой сети компании Алина Юхневич.

Она уточнила, что если есть возможность хотя бы немного сократить эти выбросы и стимулировать развитие «чистого» транспорта, то компания готова взять на себя такую миссию.

«Также электромобили помогают снижать уровень городского шума. Благодаря проекту мы вносим вклад в заботу о нашей общей планете, формируем у людей экологическое сознание и ответственное поведение», — добавила Юхневич.

Проект по развитию зарядной инфраструктуры — лишь одна из многих экологических инициатив компании. Это часть системной работы компании по охране окружающей среды, которая ведется уже несколько лет. Среди подобных проектов — переход на электронные чеки, снижение энергопотребления благодаря технологии «умный магазин», масштабные акции по сбору упаковки и вторсырья для переработки, организация в магазинах приемных пунктов для полистирола и батареек, участие в создании экотроп на особо охраняемых природных территориях России и другие.