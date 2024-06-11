Электровелосипеды доступны к аренде в 25 городах и поселках Подмосковья

В Московской области стартовал сезон аренды электровелосипедов — прокат доступен в 25 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сервис аренды электровелосипедов работает в Подмосковье второй год подряд. Для жителей и гостей региона к аренде доступно более 2 тысяч электровелосипедов и порядка 6 тысяч парковочных зон», — добавили в ведомстве.

Электровелосипеды на территории Московской области представлены компанией Whoosh. Согласно их статистике, они востребованы у пользователей для более длительных поездок: время аренды на них на 26–31% дольше, чем на электросамокатах. Также прокатные электровелосипеды сбавляют скорость в зонах с интенсивным пешеходным движением, например, в парках, скверах, чтобы обеспечить безопасность пользователей и пешеходов.

Согласно ПДД, электровелосипеды, обладающие мощностью менее 0,25 кВт, относятся к велосипедам, поэтому на них распространяются все те же самые правила, что и на механические велосипеды. Однако, сервис компании Whoosh доступен для пользователей старше 18 лет.

Электровелосипеды рассчитаны на передвижения на дистанцию от 7 км, они выдерживают вес до 120 кг, седло регулируется под любой рост. Благодаря низкой раме при посадке не нужно высоко закидывать ногу, а ехать будет комфортно даже в юбке, платье или длинном пальто.

Минтранс Подмосковья призывает помнить о безопасности и необходимости соблюдения ПДД при катании на электровелосипедах — используйте шлем и экипировку, обязательно спешивайтесь перед пешеходным переходом, не катайтесь в сильный дождь и ветер. Кроме того, категорически запрещается езда в состоянии алкогольного опьянения, а также нельзя использовать один электровелосипед вдвоём или втроём, и лучше исключить поездки в дождливое время. После завершения поездки паркуйтесь правильно, не создавая помех автомобилистам и пешеходам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.