Электропоезд «Иволга» прибыл в Сергиев Посад в тестовом режиме

Новые современный электропоезд «Иволга» сегодня встречали на вокзале в Сергиевом Посаде. Он прибыл в тестовом режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Испытательный режим для железнодорожников — это как примерка для портных: сотрудникам РЖД и ЦППК предстояло устанавливают, какие изменения в инфраструктуре по Ярославскому направлению необходимо сделать, чтобы движение таких поездов было комфортным. Нужно доработать платформы, посмотреть пути, стрелочные переводы, системы сигнализации.

«Иволга» — самый современный пригородный пассажирский поезд в России, который оснащен не только эргономичными сидениями, кондиционером и умной системой обогрева, но и зарядками для телефонов, зонами для провоза велосипедов и многим другим. Максимальная скорость движения — 160 километров в час.

Такие поезда курсируют на Московских Диаметрах, такие поезда будут в скором времени ездить и к нам — в Сергиев Посад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.