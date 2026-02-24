Электронный посадочный на самолет официально приравняют к бумажному в России

В России вступят в силу изменения в правила авиаперевозок: электронный посадочный талон будет иметь ту же силу, что и бумажный. Соответствующие поправки начнут действовать с марта, сообщает ТАСС .

Согласно изменениям, при регистрации на рейс пассажир получает талон как на бумаге, так и в электронном виде. Авиакомпания обязана отправить цифровую версию тем способом связи, который клиент указал при бронировании.

Независимо от формата, в документе должны быть указаны: фамилия и инициалы пассажира, номер рейса, дата вылета, время окончания посадки и номер места в салоне. Также допускается написание дополнительной информации.

Номер выхода на посадку обязан быть в талоне, если на момент его формирования выход уже известен. Если нет — перевозчик должен позже объявить номер или вывести его на табло.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.