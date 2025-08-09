Электричество частично пропало на «красной» ветке метро в Москве
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Электричество частично отключили на Сокольнической линии столичного метро. При этом подземка работает в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в субботу днем на станции «Красные ворота».
На опубликованных кадрах видно, как на станции «красной» ветки частично погас свет. Пассажиры стоят в темноте и ожидают поезд.
По словам очевидцев, частичное отключение электричества произошло в переходе и на станции. При этом эскалаторы и поезда работают в штатном режиме.