сегодня в 13:47

Электричество частично пропало на «красной» ветке метро в Москве

Электричество частично отключили на Сокольнической линии столичного метро. При этом подземка работает в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в субботу днем на станции «Красные ворота».

На опубликованных кадрах видно, как на станции «красной» ветки частично погас свет. Пассажиры стоят в темноте и ожидают поезд.

По словам очевидцев, частичное отключение электричества произошло в переходе и на станции. При этом эскалаторы и поезда работают в штатном режиме.