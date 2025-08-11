Экстремальная игрушка: автоэксперт рассказал об опасности питбайков
Эксперт по подбору автомобилей Руслан Борисов заявил, что такой опасный транспорт, как питбайки, сегодня можно приобрести даже на маркетплейсах. Родители покупают их детям, даже не догадываясь о рисках для жизни, сообщает «Вечерняя Москва».
«Раньше такие мотоциклы использовали профессионалы только для экстремальных соревнований», — пояснил Борисов.
Купить питбайк можно за 23-24 тыс. рублей, некоторые стоят и 130 тыс. рублей: это зависит от модели и бренда. Для управления им не нужны права или дополнительные документы, а забрать его можно из пункта выдачи.
За первое полугодие этого года правоохранительные органы зафиксировали 200 ДТП на питбайках, погибли 30 подростков. Эти мини-мотоциклы могут развивать скорость до 100 км/ч, у них нет поворотников и фар, а на дороге они мешают другим участникам движения, одновременно создавая серьезную опасность для самих себя.