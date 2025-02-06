Экспрессами «Центральной ППК» воспользовались 7,21 млн пассажиров Подмосковья в 2024 году

В 2024 году фирменными экспрессами ЦППК воспользовались 7,21 млн пассажиров — на 175 тыс. больше, чем годом ранее. Самыми популярными стали маршруты из Москвы в Калугу и обратно, на которые пришлось 26,3% пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Как и годом ранее, летний сезон остается у пассажиров Компании наиболее востребованным для путешествий на экспрессах — в июле и августе 2024-го они совершили более 1,4 млн поездок совокупно.

На фирменных экспрессах ЦППК можно добраться до места назначения с минимальным количеством остановок. Билет каждому пассажиру оформляется на конкретное место, а вагоны отличаются повышенной комфортностью. Сами проездные документы доступны онлайн на официальном сайте Компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приобрести их можно за 10 дней, включая день поездки. Продажа билетов заканчивается за 10 минут до отправления экспресса со станции покупки билета.

Фирменные экспрессы курсируют по межобластным маршрутам и соединяют Москву с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром, Александровом, Ржевом, а также подмосковными городами Дубна и Орехово-Зуево. Вагоны поездов, находящихся в собственности Компании, обозначены надписью «Фирменный экспресс», а рейсы особым образом отображаются на табло и в электронном расписании на сайте и в приложении ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.