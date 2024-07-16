Экспресс-автобусы в аэропорт Шереметьево теперь курсируют чаще

Автобусы № 1195D в терминал D аэропорта Шереметьево теперь курсируют каждые 15 минут в пиковые часы как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. В остальное время — каждые 20 минут. Поездка занимает около 15 минут, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

Также продлен режим работы экспресс-автобусов № 1195 до терминалов B и C аэропорта Шереметьево. Первые экспрессы теперь отправляются на полчаса раньше: в 4:55 от станции метро «Ховрино» и в 5:30 от аэропорта. Автобусы также на 30 минут позже завершают работу: от станции метро «Ховрино» последние рейсы отправляются в 23:55, от аэропорта — в 0:30. Интервал отправления остался без изменений — каждые 8 минут.

Для проезда по маршрутам № 1195 и № 1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы, на линии работают современные и вместительные автобусы НЕФАЗ.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», купить билет также можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.