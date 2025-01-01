Эксплуатация автомобиля зимой: топ советов от эксперта

Низкие температуры, гололед, снег и соль на дорогах могут стать причиной множества неприятных ситуаций на дорогах зимой. Чтобы автомобиль надежно работал, а поездки были комфортными и безопасными, важно учитывать особенности зимней эксплуатации. Об этом РИАМО сообщил продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA) Дмитрий Николаевич.

«Прежде всего, проверьте аккумулятор. Зимой он работает с повышенной нагрузкой, так как низкие температуры снижают его емкость. Убедитесь, что батарея полностью заряжена, а напряжение соответствует норме. Для улучшения контакта очистите клеммы от окислов и нанесите на них специальную смазку. Если аккумулятору больше трех лет, стоит задуматься о его замене, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в морозы», — сказал Николевич.

По его словам, следующий важный шаг — замена жидкости стеклоомывателя на зимнюю. Летняя жидкость при первых морозах замерзает, что может повредить систему омывания. Нужно использовать специальный омыватель, рассчитанный на низкие температуры. Это обеспечит хорошую видимость даже в условиях сильного снегопада или обильной грязи на дороге.

«Не забудьте проверить уровень и качество антифриза. Убедитесь, что антифриз соответствует требованиям вашего автомобиля и климатическим условиям вашего региона, чтобы избежать проблем с системой охлаждения», — отметил эксперт.

Он посоветовал обратить внимание на состояние шин, проверить глубину протектора и давление, чтобы они соответствовали нормативам. Если водитель часто передвигается по обледенелым дорогам, то стоит рассмотреть установку шипованной резины для дополнительной безопасности.

«Прогревайте двигатель. При температуре ниже минус 10 градусов запуск холодного двигателя приводит к повышенному износу его узлов. Прогрев двигателя перед началом движения не только продлевает его срок службы, но и улучшает управляемость автомобиля», — добавил Николаевич.

Также эксперт рекомендовал обработать замки и уплотнители. Зимой замки и дверные уплотнители могут замерзать, что доставляет массу неудобств. Неоьходимо применять специальные силиконовые средства для обработки резиновых уплотнителей, а для замков — размораживатели.

«Регулярно мойте автомобиль, чтобы удалить соль и реагенты, которыми обрабатываются дороги. Это поможет предотвратить коррозию кузова и увеличить срок службы металлических деталей», — заключил эксперт.