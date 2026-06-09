Эксперты развеяли пять мифов о дорожных работах в Петербурге

В Петербурге дорожники рассказали о новых смесях и заводах для ремонта дорог. Специалисты опровергли пять популярных стереотипов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Дорожный сезон длится с апреля по декабрь, но ямы появляются круглый год. Главный технолог АО «АБЗ-1» Сергей Шибалов пояснил: в дождь или снег применяют водоотверждаемые смеси. Они твердеют при контакте с водой после укладки.

Покрытие делают с полимерно-битумными вяжущими, устойчивыми к температуре от -30°C до +30°C. Колейность чаще вызывают высокий трафик и шипованная резина. На загруженных участках полотно усиливают армированной сеткой.

Цветные дорожки — не краска, а асфальтобетон с пигментом во всем объеме. Прозрачное полимерное вяжущее запатентовал завод в Пушкине. В Петербурге такие покрытия есть более чем в 50 локациях, технологию применяют и в других городах.

Фильтры и аспирация позволяют строить заводы в городе: горячую смесь надо быстро доставлять на объект. «АБЗ-1» планирует в Белоострове первое в России предприятие закрытого типа.

Запах битума снижают ароматизаторами. В Петербурге используют асфальт с запахом клубники, персика и другими добавками. Их разработал научно-исследовательский центр «АБЗ-1».

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