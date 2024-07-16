Эксперты прокомментировали старт возведения станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

Она станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после ее полного запуска.

«Необходимо проложить запасные тоннели, построить станцию на Кольцевой и соединить ее с Люблинско-Дмитровской веткой. Плюс выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей, практически в ручном режиме. Здесь будет два вестибюля: подземный и наземный. Уникальной особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами — движущимися бесступенчатыми полосами. Это первый такой переход в метро», — уточнил градоначальник.

С открытием «Достоевской» сотни тысяч пассажиров Люблинско-Дмитровской линии смогут выбирать новые более быстрые и удобные варианты поездок по городу. Также до 20% разгрузятся станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, а до 25% снизится нагрузка на единственной сегодня пересадке между Кольцевой и Люблинско-Дмитровской ветками на станциях «Курская» и «Чкаловская». Кроме этого, путь от метро до комплекса «Олимпийский» сократится с 10 до 1 минуты.

Строительство будет длиться около 4–5 лет.

«Уникальной особенностью московского метро является не только его красота и уникальные архитектурные образы каждой станции, но и его способность совершенствоваться. Грамотные проектные и управленческие решения, заложенные десятки лет назад, служат надежной основой для нынешнего расширения и увеличения пропускной способности», — заявил архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин.

Евгения Муринец, архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика», добавила, что у данного столичного района существует своя специфика.

«Район наполнен комплексами различного назначения, вмещающими суммарно сотни тысяч человек, учитывая и исторически сформировавшуюся жилую застройку. В определенные дни и часы станция метро „Проспект мира“, с учетом ее удобного размещения на Кольцевой линии, перегружена, а станция „Достоевская“ на сегодняшний день, имея достаточную пропускную способность, в полной мере не обеспечивает потребность горожан к беспересадочному доступу на Кольцевую, так как Люблинско-Дмитровская ветка, пересекая геометрически Кольцевую дважды, между тем имеет только одну пересадку на нее в узле „Курская"-Чкаловская»», — сказала эксперт.

Данные факторы формируют необходимость строительства дополнительной станции на той же исторической Кольцевой линии в пешей доступности от основных точек притяжения района.

«В Новомосковском административном округе ведется строительство станций „Тютчевская“, „Корниловская“, „Бачуринская“ и „Коммунарка“ Троицкой линии метро. Еще одна — „Потапово“ — возводится на Сокольнической ветке. Станция „Коммунарка“ Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии. Благодаря этому появится первая пересадка в метро на территории ТиНАО. Это даст возможность жителям Троицкого и Новомосковского административных округов выбирать альтернативные маршруты передвижения», — заключил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.