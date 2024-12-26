Эксперты предсказали снижение стоимости электромобилей на вторичном рынке

2024 стал годом роста для производителей электромобилей. Высокие показатели продемонстрировали Nio, Zeekr, BYD, Leapmotor. Аналитики «Likvi.com» сообщили РИАМО, что рост производства может привести к снижению цен.

Российский рынок пока не адаптировался к электромобилям. Основными препятствиями остаются суровый температурный режим зимой, который может значительно снижать эффективность батарей, ограниченный запас хода и небольшое число зарядных станций, особенно за пределами крупных городов.

Тем не менее доля электромобилей на платформе выросла в 11 раз, что свидетельствует о существующем интересе к «зеленому» транспорту. При этом число желающих продать электромобиль невелико: их доля равна всего 0,18% от общего числа выставленных на продажу автомобилей на б/у рынке. По данным аналитиков, количество поисковых запросов по электромобилям в начале 2024 года составляло 257, однако уже в четвертом квартале их число стало равняться 3148.

Несмотря на высокий спрос, наблюдается снижение стоимости электрических машин. В качестве основных причин удешевления выступают высокая конкуренция со стороны гибридных автомобилей и большое разнообразие электрических моделей, в том числе поддержанных.

Кроме того, китайские автопроизводители активно ведут «ценовые войны» с зарубежными брендами, такими как Tesla, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, что приводит к снижению цен. В период с ноября 2024 по январь 2025 года демпинг и появление новых моделей приведет к снижению цен на предыдущие поколения.

«Мы уверены, что в ближайшие годы рынок электромобилей в России будет развиваться быстрыми темпами. Мы ожидаем, что доступные гибриды и электромобили станут неотъемлемой частью автопарков российских потребителей», — рассказал CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.