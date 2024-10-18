Эксперты подготовили чек-лист по подготовке автомобиля к зиме

Осень в самом разгаре, и уже близится зима. Автомобилистам стоит заняться подготовкой транспорта к холодам. Существует определенный порядок действий, чтобы машина «пережила» зиму без последствий, рассказали РИАМО в пресс-службе «Авито» и экосистемы автомобилистов «Мир LECAR».

Состояние шин

Это первое, на что нужно обратить внимание. Если перед зимой толком не отрегулированы углы установки колес (сход-развал), за жаркий сезон боковины вполне могли повредиться. Для начала стоит проверить остаточный слой протектора.

В соответствии с российским законодательством минимально допустимая высота остаточного слоя протектора летних шин составляет 1,6 мм. Все, что меньше, опасно для жизни и здоровья, так как не дает достаточного сцепления, особенно в дождь. Если покрышки вызывают вопросы — их стоит заменить.

Проверка тормозной системы

Руководитель категории «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин рассказал, что в осенний и зимний периоды дороги сухими бывают редко даже в жарких регионах, поэтому важно убедиться, что тормоза находятся в идеальном состоянии. Если тормозные колодки или диски уже близки к износу, их замена — приоритетная задача.

«Также имеет смысл проверить и при необходимости заменить тормозную жидкость, особенно если она давно не менялась. Регламент замены жидкости, кстати, не произвольный: обычный интервал замены — каждые 30–40 тыс. км. Лучше свериться с записями, когда меняли последний раз», — добавил Головин.

Состояние аккумулятора

Температуры, особенно ночные, могут быть далеки от плюсовых, и проблемы с пуском не исключены еще до первых заморозков. Летом аккумулятор испытывает повышенные нагрузки — особенно если слушать музыку из машины на берегу озера, — осенью и зимой его работоспособность может ухудшиться. Если аккумулятор уже старый, его лучше заменить, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Замена салонного и воздушного фильтров

Руководитель службы технической поддержки дирекции по развитию бизнеса экосистемы автомобилистов «Мир LECAR» Александр Секирин отметил, что летом на дорогах традиционно больше пыли, песка, и других мелких частиц, которые могут засорить фильтры.

«Если фильтр сильно загрязнен, это ведет к снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и даже повышенному износу его компонентов», — подчеркнул специалист.

Салонный фильтр летом тоже работает на износ, фильтруя в числе прочего пыльцу, пыль и другие аллергены. К осени степень его загрязнения может стать критической, что, в свою очередь, чревато ухудшением качества воздуха в салоне, запотеванию окон и проблемам с системой кондиционирования и обогрева. Засоренность салонного фильтра вкупе с повышенной осенней влажностью может способствовать развитию плесени и неприятных запахов в салоне.

Проверка работы дворников

Летом возможны два варианта: они или работают на износ, потому что лето дождливое, и к холодам от них мало что остается. Если другая крайность — лето жаркое, резина рассыхается, дворники в целом теряют в эффективности. Лучше заменить их прямо сейчас.

По данным аналитиков «Авито», чаще всего покупку запчастей и расходников для автомобилей этим летом делали владельцы китайских автомобилей. Лидер — Exeed, продажи автокомпонентов этим летом для этой марки авто выросли в 5 раз. Среди лидеров продаж также — запчасти для Haval и Chery, рост составил 93 и 77% соответственно. Чаще всего россияне покупали на «Авито» детали для кузова, электрооборудование, двигатели и комплектующие для них, а также автосвет и запчасти для подвески.