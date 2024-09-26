Эксперты оценили значимость строительства новых линий метро для столицы

Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 17:10

Тоннелепроходческий щит «София» начал строить новый тоннель Рублево-Архангельской линии мосметро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Это правый перегонный тоннель между станциями „Звенигородская“ и „Шелепиха“ протяженностью 553 м. „София“ пройдет 349 м, еще 204 строителям предстоит пройти горным способом», — отметил Собянин.

Работы идут на отрезке, который соединят с ранее входившим в состав БКЛ участком «Шелепиха» — «Деловой центр».

Сейчас вместе с «Софией» на строительстве ветки работают 3 тоннелепроходческих комплекса. При помощи двух других прокладываются тоннели между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Народное Ополчение».

По словам президента СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, начало работы «Софии» — еще один важный шаг в строительстве метро в Москве.

«В будущем Рублево-Архангельская линия позволит улучшить транспортное сообщение между Москвой и областью и даст возможность людям, которые живут в районах с плотным автомобильным трафиком, быстрее передвигаться на метро. Градостроительный комплекс Москвы прилагает огромные усилия для развития транспортной инфраструктуры», — пояснил Кулаков.

Он добавил, что это делает город привлекательным для развития бизнеса, привлечения новых инвестиций в различные отрасли.

Как подчеркнул архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин, скорость прокладки тоннелей — один из важнейших показателей, влияющих на общую скорость развития подземной транспортной системы.

«С увеличением темпа проектирования строительства жилья должна расти скорость развития в том числе метрополитена. Увеличение доли использования тоннелепроходческих щитов помогает держать высокий темп расширения московской подземки», — сказал Анурин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о дизайне недавно открывшихся станций Троицкой линии метро.

«7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили новую линию метрополитена — Троицкую. Первый открытый участок с четырьмя станциями общей протяженностью 8,3 км улучшил транспортное обслуживание около миллиона человек. Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции „Генерала Тюленева“ можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на „Тютчевской“ — прочесть на стенах строки из произведений русского поэта», — отметил Владимир Ефимов.