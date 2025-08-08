Эксперты оценили темпы строительства инфраструктурных объектов столицы

В Москве в преддверии Дня строителя открыли сразу несколько значимых инфраструктурных объектов, включая проезд с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый выезд на МКАД, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По словам автоэксперта и автоюриста Дмитрия Золотова, данные объекты — реальное повышение качества жизни.

Уже запустили движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в поселке Мосрентген. Было построено 6,2 км дорог, включая 3 путепровода. Обеспечили прямой проезд с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый выезд на МКАД.

«В результате реализации этих проектов улучшится транспортная доступность для жителей Коммунарки, где живет больше 170 тыс. человек. Время в пути для автомобилистов сократится с 20 до 5 минут благодаря реконструкции существующих дорог и новому прямому съезду с Калужского шоссе», — отметил Собянин.

За период с 2012 года в ТиНАО было введено свыше 400 км дорог, еще порядка 100 км планируется построить или реконструировать до конца 2027 года. Продолжается реализация планов по формированию удобного и доступного транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского административных округов.

«Радикальное сокращение времени в пути: Заявленное уменьшение времени движения с 20 до 5 минут — это не просто цифры, это реальное повышение качества жизни десятков тысяч людей. Меньше времени в пробках — больше времени с семьей», — подчеркнул Золотов.

По его словам, прямой проезд к метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый съезд на МКАД — это жизненно необходимые альтернативы перегруженной основной магистрали Калужского шоссе. Это должно снизить заторы на ключевых выездах.

«Строительство трех путепроводов — это прямой путь к устранению опасных пересечений на одном уровне (железнодорожных переездов или сложных перекрестков), что является одной из главных причин ДТП и заторов», — добавил эксперт.

Он отметил, что 6,2 км новых дорог и УДС в Мосрентгене — это развитие транспортного каркаса внутри самого ТиНАО. Жителям становятся доступны не только выезд в город, но и удобное перемещение внутри округа — к метро, объектам инфраструктуры, соседним районам.

«Цифры впечатляют — свыше 400 км дорог введено в ТиНАО с 2012 года и еще 150 км в планах до 2030 года. Это системная работа по преобразованию территории из „спального придатка“ в полноценный, транспортно-доступный округ столицы», — сказал Золотов.

Он уточнил, что запуск этой развязки и дорожной сети — не просто «еще один объект к празднику».

«Это конкретный и очень значимый шаг в решении хронических транспортных проблем быстрорастущего ТиНАО. Проект напрямую влияет на комфорт и безопасность ежедневных поездок огромного количества автомобилистов», — пояснил Золотов.

По мнению эксперта, продолжение таких проектов — ключ к тому, чтобы жизнь в Новой Москве стала по-настоящему удобной для тех, кто передвигается на автомобиле.

«В первую очередь надо поздравить столичных строителей с их профессиональным праздником. Их колоссальный труд виден всем москвичам, на нем зиждется и комфорт нашего мегаполиса. Работы по строительству транспортных узлов, связывающих Новую Москву с центром города идут на протяжении всех последних лет. Реализована сложнейшая инженерная задача по строительству развязок, путепроводов, ремонту старых и прокладке новых дорог. Благодаря этому юг города едет, а не стоит в бесконечных пробках», — подчеркнул эксперт в сфере строительно-технической экспертизы, президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проектировании улично-дорожной сети в районе Орехово-Борисово Южное.

«Сейчас идет проектирование объекта, после чего подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам. Проектом предусмотрено строительство нескольких улиц местного значения и реконструкция съезда с Каширского шоссе при движении из области в сторону Проектируемого проезда № 963. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов, а также создаст дополнительный маршрут для автомобилистов на территории района Орехово-Борисово Южное. Завершить работы планируется в 2027 году», — пояснил Ефимов.