Эксперты оценили спрос на новую Volga в 2026 году

Эксперты: новая Volga может стать востребована в корпоративном сегменте и такси

Эксперты считают, что новая Volga будет востребована в корпоративном сегменте и такси, а частный спрос останется ограниченным. Серийный выпуск планируют запустить в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года, сообщает ИА «Время Н» .

Первой моделью станет седан бизнес-класса на базе Geely Preface стоимостью от 4 млн рублей. Также в линейку войдут кроссоверы на базе Geely Monjaro по цене от 3 млн рублей.

Эксперты отмечают, что при нынешних ставках по автокредитам покупатели с бюджетом около 4 млн рублей скорее выберут вторичный рынок или более компактные модели. При этом госкомпании и корпоративный сектор испытывают дефицит обновляемого транспорта.

«Им необходим актив, который можно поставить на баланс как „российский продукт“, с прозрачной схемой амортизации и доступностью сервиса», — пояснил старший преподаватель кафедры экономики и государственного управления Славяно-греко-латинской академии Роман Синицын.

Гендиректор MIGTORG Александр Коротков считает, что важную роль сыграют новые требования по локализации такси, вступающие в силу с 1 марта.

«Появление Volga в этом сегменте более чем вероятно. Сочетание госзаказа и нужд такси позволит заводу быстро загрузить мощности», — отметил он.

