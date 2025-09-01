Эксперты назвали основные проблемы с автомобилями осенью

С наступлением осени специалисты отмечают рост числа обращений в сервисные центры из-за характерных для этого времени года поломок. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» пояснили, что одной из самых частых проблем становится разрядка аккумулятора. Летом аккумуляторы работают стабильно, однако с понижением температуры нагрузка на них возрастает. Эксперты рекомендуют регулярно проверять уровень заряда и проводить профилактическое обслуживание.

Еще одной распространенной проблемой осенью становится износ элементов подвески. За лето на дорогах появляются ямы и трещины, которые часто остаются незамеченными из-за дождей. Это приводит к преждевременному износу шаровых опор, сайлентблоков и амортизаторов.

Кроме того, в межсезонье увеличивается нагрузка на электрику автомобиля. В компании отметили, что устаревшие соединения, контакты и блоки предохранителей подвергаются дополнительному стрессу, что может вызывать перебои в работе приборов и оборудования.

Также специалисты напомнили о необходимости следить за состоянием охлаждающей жидкости и патрубков, чтобы избежать утечек антифриза и серьезных повреждений двигателя.