Эксперт Житнухин: кроссоверы Land Rover, Volkswagen — в антирейтингах надежности

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин перечислил кроссоверы Land Rover Discovery, Volkswagen Tiguan и Peugeot 2008, которые часто оказываются в антирейтингах надежности и требуют значительных затрат на ремонт, сообщает Газета.ru .

Кроссоверы Land Rover Discovery второго и третьего поколений, Volkswagen Tiguan первого поколения и Peugeot 2008 первого поколения регулярно попадают в списки самых проблемных автомобилей.

Эксперт пояснил, что у Land Rover Discovery часто выходят из строя электронные системы и трансмиссия. К пробегу 100 тысяч километров у бензинового двигателя 3.0 литра могут возникнуть серьезные неисправности, включая повышенный расход масла, отказ фазовращателей и проблемы с системой охлаждения.

Volkswagen Tiguan первого поколения также отличается ненадежностью. По словам Житнухина, у турбодвигателей 1.4, 1.8 и 2.0 TSI наблюдается хронический перерасход масла, что приводит к дорогостоящему ремонту уже к 100 тысячам километров. Турбина редко служит дольше 150–180 тысяч километров, а автоматическая коробка передач менее надежна по сравнению с аналогами. Кроме того, у этой модели часто появляется коррозия кузова и ходовой части.

Peugeot 2008 первого поколения оснащается двигателем 1.6 (EP6) с ненадежной цепью ГРМ, которую приходится менять уже к 50–80 тысячам километров. Мотор 1.2 (EB2) имеет «мокрый» ремень ГРМ, который быстро изнашивается и приводит к поломке двигателя примерно к 100–120 тысячам километров. Ресурс силовых агрегатов Peugeot редко превышает 200 тысяч километров без капитального ремонта.

Житнухин рекомендовал при ограниченном бюджете избегать покупки этих моделей, поскольку расходы на ремонт могут значительно превысить экономию при покупке.

