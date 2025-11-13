Эксперт: связка МСД с улицей Академика Королева снизит нагрузку на дорожную сеть

В 2026 году будет завершено строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По мнению старшего преподавателя по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрея Мухортикова, проект снизит нагрузку на дорожную сеть.

«Проект реализуется на северо-востоке Москвы. Мы построим путепровод через железнодорожные пути МЦД-3, продлим Валаамскую улицу и тем самым обеспечим прямой выезд с МСД на улицу Академика Королева», — рассказал Собянин.

Время в пути для жителей районов Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский сократится в среднем на 20 минут. Одновременно снизится нагрузка на существующую дорожную сеть.

Строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева начали в сентябре 2023 года. Бессветофорная магистраль начнется от пересечения Валаамской улицы с Дмитровским шоссе и пройдет параллельно путям МЦД-3.

В рамках проекта построят 7 км дорог, включая 3 искусственных сооружения: эстакады-съезды и путепровод. Также возведут 2 надземных перехода.

Работы идут в сложнейших условиях, потому что связаны с реализацией еще трех масштабных проектов: со строительством ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», развитием транспортного хаба «Петровско-Разумовская» и реконструкцией Дмитровского путепровода.

«В перспективе — продление новой магистрали за счет строительства участка от улицы Академика Королева до Шереметьевской улицы. Будет удобнее выезжать на Московский скоростной диаметр из района Марьина Роща, проще подъехать к станции Останкино МЦД-3», — добавил мэр города.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков назвал основные преимущества проекта.

«Строящаяся дорога даст серьезный трансортный эффект сразу по нескольким направлениям. 1 Разгрузится Дмитровское шоссе в сторону центра, так как с МСД из области появится альтернативный съезд в сторону ул. Ак. Королева. 2 У жителей Северо-восточного округа появится прямой удобный выезд на МСД в сторону области. 3 Повысится связность дорожной сети в СВАО в целом, снизятся перепробеги. Как следствие, нагрузка на дорожную сеть перераспределится и снизится», — сказал Мухортиков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о дорожно-мостовом строительстве в столице.

«Высокие темпы реализации объектов дорожно-мостового строительства сохраняются в Москве с 2011 года — ежегодно мы открываем в среднем 100 километров новых дорог. К 2029 году планируем ввести в эксплуатацию более 283 километров, реализовав ряд масштабных проектов дорожной инфраструктуры, составляющих основу транспортного каркаса города — это Московский скоростной диаметр, Южная рокада и магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Параллельно мы продолжим развивать локальные связи между округами и районами столицы. В частности, сейчас мы сконцентрированы на реализации проектов по реконструкции существующей улично-дорожной инфраструктуры на территориях бывших промзон, возведению путепроводов и мостовых сооружений в районах, ограниченных действующими путями железных дорог и водными преградами», — отметил Владимир Ефимов.

Подробнее: https://stroi.mos.ru/press_releases/vladimir-iefimov-v-blizhaishiie-tri-ghoda-v-stolitsie-poiaviatsia-novyie-mosty-i-doroghi?from=cl