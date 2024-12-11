Эксперт: строящиеся съезды на ТТК разгрузят Звенигородское шоссе

В столице утвержден план по реконструкции развязки на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Звенигородского шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале . Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов отметил, что благодаря новым съездам на шоссе снизится трафик.

Во время работ запланировано построить и реконструировать около 2 км дорог, включая 4 новых съезда. Кроме того, планируется обустроить наземные пешеходные переходы через Стрельбищенский переулок и улицу Подвойского, а также внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе.

«Новые съезды на Третье транспортное кольцо помогут разгрузить Звенигородское шоссе. Вместо объезда водители сразу будут попадать на ТТК, сократится время в пути. Снизится трафик на шоссе. Немаловажную функцию будут нести новые пешеходные переходы — это снизит риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и разделит поток пешеходов от основной дороги с автомобилями», — сказал Золотов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в районе Фили-Давыдково.

«Четыре проезда построят на пересечении двух улиц в районе Фили-Давыдково. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 м. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 м», — отметил Ефимов.