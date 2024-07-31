Строительство и развитие транспортной инфраструктуры являются ключевыми аспектами при комплексном проектировании территорий. Транспортная система не только определяет функциональность и удобство пользования пространством, но и влияет на экономическое развитие, экологическую устойчивость и социальную интеграцию, сообщил РИАМО технический директор UNK Сергей Сафронов.

«Эффективная транспортная инфраструктура обеспечивает доступность. Это означает, что жители и пользователи территории могут легко и быстро добраться до мест работы, учебы, отдыха и услуг. Хорошо спроектированные транспортные сети снижают временные и финансовые затраты на передвижение, что положительно сказывается на качестве жизни», — отметил Сафронов.

Он уточнил, что, помимо обеспечения доступности, транспортная инфраструктура способствует экономическому развитию. Она позволяет эффективно перемещать товары и услуги, что является критически важным для бизнеса. Инвестиции в транспортную сеть привлекают новые предприятия и стимулируют рост существующих, что, в свою очередь, создает рабочие места и увеличивает налоговые поступления.

«В-третьих, экологический аспект. Правильно спланированная транспортная система может значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Например, развитие общественного транспорта и велосипедных дорожек снижает количество личных автомобилей на дорогах, уменьшает выбросы вредных веществ и улучшает качество воздуха», — добавил Сергей Сафронов.

Также, по словам технического директора UNK, важна социальная интеграция. Транспортная инфраструктура способствует связности и инклюзивности, позволяя людям из разных социальных слоев легко взаимодействовать. Это особенно важно для социально уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и семьи с низким доходом.

«Таким образом, при комплексном проектировании территорий уделение должного внимания развитию транспортной инфраструктуры является не только технической, но и социальной и экологической необходимостью. Устойчивость и благополучие территорий напрямую зависят от того, насколько грамотно и дальновидно будет спланирована и реализована транспортная система», — пояснил Сафронов.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, прямой съезд на Каширское шоссе с МСД в сторону МКАД готов на 75%. В данный момент, не останавливая движение, возводят эстакаду над железнодорожными путями.

Новый маршрут позволяет разгрузить Каспийскую улицу, а также не совершать крюк на данном участке.

Транспортную развязку неподалеку от станции метрополитена «Корниловская» построили на 58%. Там идут работы с путепроводом и коммуникациями.

Благодаря новой развязке появится прямой съезд к крупному ТЦ и метро с Калужского шоссе, что позволит разгрузить развязку между ним и МКАД.

Автомобильный мост в створе улицы Мясищева через Москву-реку возвели на 75%. Многотонной конструкцией соединили берега и продолжают строительство подъездных путей с подземным переходом.

Открытие моста позволит наладить прямую связь с районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Местные жители будут добираться до станции БКЛ «Мневники» с комфортом, а территорию Мневниковской поймы интегрируют с Национальным космическим центром.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о начале строительства путепровода между Юрловским проездом и Костромской улицей.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 км. В том числе будет возведен путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году», — пояснил Ефимов.