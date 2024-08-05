Эксперт: строительство транспортного каркаса важно для всех отраслей развития города

Стремительные темпы развития экономики Москвы требуют оптимизации временных и трудовых затрат при строительстве инфраструктуры. В особенности это важно в условиях работы существующей городской ткани, сообщила РИАМО архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

Двухпутные тоннели в метро

Она напомнила, что двухпутные тоннели не редкость для московского метро. Их использовали практически с первых лет строительства «подземки». Мы можем это видеть в центре города и на Арбатско-Покровской линии, и на Сокольнической.

Такую систему применяют и сегодня во многих городах при развитии внеуличного транспорта. Вместо двух тоннелей диаметром по 6 м строится один диаметром 10 м, вместо двух бригад и, условно говоря, «комплектов» строительной техники используется одна.

«С учетом того, что районы Строгино, Митино, Хорошево-Мневники сегодня активно развиваются, важнейшие временные вопросы развития транспортного каркаса для их жителей становятся в один ряд с вопросами „социалки“ и благоустройства. По сути, мы говорим о комплексном развитии особо крупных территорий города, где все жизненно необходимые для горожан функции должны формироваться одновременно и в соответствующих „пропорциях“. Благо, необходимая для этого современная техника, находящаяся в доступности у московских строителей, это позволяет», — сказала Муринец.

Щит-гигант «Лилия»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказывал, что начался монтаж щита-гиганта «Лилия» для строительства Рублево-Архангельской линии метро.

Диаметр щита составляет более 10 м. Щиты такого типа применяют для прокладки двухпутных тоннелей, которые значительно сокращают время работ при условиях плотной городской застройки.

Щиту предстоит пройти 849 м под улицами Живописной, Паршина, Генерала Глаголева, Маршала Тухачевского, под 86-м кварталом района Хорошево-Мневники до соседней станции «Серебряный Бор». После этого «Лилия» пройдет под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции метро «Строгино».

До Рублево-Архангельской ветки «Лилия» уже работала на БКЛ и Некрасовской линии.

Строительство метро в ТиНАО

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал о строительстве в ТиНАО новых станций метро.

«В Новомосковском административном округе ведется строительство станций „Тютчевская“, „Корниловская“, „Бачуринская“ и „Коммунарка“ Троицкой линии метро. Еще одна — „Потапово“ — возводится на Сокольнической ветке. Станция „Коммунарка“ Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии. Благодаря этому появится первая пересадка в метро на территории ТиНАО. Это даст возможность жителям Троицкого и Новомосковского административных округов выбирать альтернативные маршруты передвижения», — отметил Ефимов.