Эксперт: реконструкция улицы Кульнева избавит Дорогомилово от пробок

На 40% выполнена реконструкция улицы Кульнева в столичном районе Дорогомилово, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин отметил, что улица позволит уменьшить пробки в Дорогомилове.

Проектом предусматривается реконструкция и строительство 1,2 км дорог — между улицей 1812 года до Кутузовского проспекта. Сейчас идет переустройство инженерных коммуникаций и расширение проезжей части.

Сейчас идет реконструкция съезда с ТТК на боковой проезд Кутузовского проспекта в сторону улица Кульнева. Также устанавливаются светофоры.

После окончания работ улучшится транспортная доступность на западе столицы и повысится пропускная способность дорог. В следующем году планируется завершить реконструкцию.

Вячеслав Субботин, автор и ведущий программы «Минтранс»

«Реконструкция улицы Кульнева достаточно долгожданная. Парадокс заключался в том, что в этот район в центре Москвы невозможно было попасть, не постояв в пробках: когда сворачиваешь с „трешки“ на Кутузовский и едешь в сторону области, попадаешь в бесконечные пробки. Эту проблему решает расширение улицы Кульнева», — отметил автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Он добавил, что когда эта дорога будет магистральной, здесь будут парковки, и удобные въезды и выезды.

«Для жителей района — это благое дело, совершенно замечательно, что улицу так построят. Второй заезд, со стороны Кутузовского проспекта, улица 1812 года, со стороны Бородинской панорамы — там тоже всегда было пробочное место. Можно было заезжать со стороны Шелепихи, но дорога довольно узкая. Расширение улицы Кульнева здесь также облегчит автомобильное движение. Я считаю, что это проект — хорошо, грамотно спланированный, надеюсь, что закончат раньше планируемого», — пояснил Субботин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве нового участка трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

«Сейчас идет второй этап строительства четвертого участка трассы от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. На этом отрезке появятся три надземных и один подземный пешеходный переход. Параллельно со строительством четвертого участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 км и 120-метрового путепровода. Общая готовность проекта превышает 60%», — сказал Ефимов.