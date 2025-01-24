Эксперт рассказала, почему для Москвы важно развитие МСД

В столице продолжается работа над крупнейшими городскими автомагистралями — строятся МСД и трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (СБВ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт ккомиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое РФ, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец подчеркнула важность строительства СБВ.

Сейчас на МСД строят связку между улицей Кантемировской и Павелецким направлением МЖД. Благодаря связке улучшится транспортная доступность 5 столичных районов, а у автомобилистов появится комфортный выезд без перепробега по магистрали на трассу М-4 «Дон».

Также на объекте построят тоннель под Бакинской улицей и 5 эстакад.

На трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе продолжаются работы. На заключительном участке между улицей Поляны и Варшавским шоссе строят путепровод через пути МЦД-2, эстакаду в сторону улицы Поляны и новый путепровод в створе Варшавского шоссе.

В прошлом году было запущено движение на участке от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига. Планируется закончить участок дороги между улицами Эдварда Грига и Поляны.

Муринец отметила, что при принятии решения о целесообразности и трассировке будущей транспортной артерии власти руководствуются совокупностью факторов, емко входящих в понятие «социально-экономический эффект».

«Трасса СБВ в этом плане — прозрачный и понятный пример. Сегодня польза от ввода трассы не ставится под сомнение. Вот лишь некоторые функции и территории, которые развились за последние 10 лет и ожидающие общей взаимосвязности: крупные многофункциональные районы в Рассказовке и Ново-Переделкине на пересечении СБВ и Боровского шоссе, новый микрорайон с крупным многофункциональным центром и с двумя новыми станциями метро — „Саларьево“ и „Филатов луг“, новый великолепный медицинский центр „Коммунарка“, крупный агрокластер „Фудсити“, строящийся микрорайон вдоль улицы Поляны и так далее», — отметила Муринец.

Эксперт уточнила, что Москва в последние 10 лет в дополнение к строительству дорожного каркаса, что не менее важно, развивает и рельсовый каркас. Это дает жителям альтернативные комфортные способы перемещения по городу, тем самым снимая нагрузку от личного автотранспорта на существующую дорожную сеть.

«Таким образом новые транспортные связи в первую очередь используются для логистики различных городских отраслей, от торговой и производственной до здравоохранения и строительства», — подчеркнула Муринец.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве пешеходных мостов в столице.

«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще 4 пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 м появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще 2 сооружения длиной 500 и 400 м возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка „Фили“. Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Сейчас все объекты находятся на стадии проектирования», — сказал Ефимов.