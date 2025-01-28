Эксперт рассказал, почему отечественные автомобили стали чаще покупать

Отечественные автомобили, несмотря на засилье иностранных марок, по-прежнему занимают заметное место на российских дорогах. Их популярность обусловлена не столько престижем, сколько практичностью и доступностью. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «Likvi.com».

В условиях сурового климата и не всегда идеального качества дорог российские автомобили зарекомендовали себя как неприхотливые и выносливые.

По данным исследования, на долю отечественных автомобилей к концу 2024 года приходится около 15% всех объявлений на вторичном рынке. Это больше миллиона автомобилей. Они способны выдержать суровые условия эксплуатации и не требуют частых и дорогих ремонтов.

За рубежом российские автомобили не так распространены. Известно, что Lada экспортируется в несколько стран, но ее доля на мировом рынке сравнительно невелика. В 2024 году на зарубежных площадках по продаже б/у автомобилей число машин российского производства не превышает 1%. Тем не менее в некоторых странах, например, в бывших республиках СССР, Lada по-прежнему пользуется определенной популярностью, и их доля на вторичном рынке почти сопоставима с рынком России.

«Ключевым фактором популярности отечественных авто в России является, конечно, цена. Средняя разница стоимости между российским и зарубежным автомобилем на б/у рынке равна 1,3 млн. руб. Такие цены более привлекательны, чем у многих иностранных аналогов, что делает российский автопром доступным для широкого круга покупателей, особенно для тех, кто ищет надежное транспортное средство без лишних затрат», – рассказал CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.