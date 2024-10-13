Эксперт рассказал о роли электродепо «Столбово» для транспортного каркаса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении проходки соединительной ветки в электродепо «Столбово». Это дает возможность обслуживать в данном депо составы с Троицкой линии столичной подземки.

Благодаря новой Троицкой линии около 1,5 млн москвичей получат в пешей доступности современный комфортный городской транспорт, рассказал председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов, отметив, что шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Ольга» уже завершил проходку соединительной ветки в электродепо «Столбово».

«Тоннель длиной больше 1 км проложен на глубине 17 м под запущенным участком магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Коммунаркой. Из-за перпендикулярного расположения трасс Троицкой и Сокольнической линий щиту пришлось пройти очень сложный участок с радиусом поворота 160 м вдоль участка строящейся магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и станции „Коммунарка“ Сокольнической линии, далее поворот в сторону Подмосковья, после чего примкнул к оборотным тупикам», — заявил Филиппов подробности строительства важного для Москвы объекта.

Благодаря строительству депо «Столбово» в Москве появится более 1 тыс. современных рабочих мест, куда смогут трудоустроиться в том числе молодые специалисты. Новым сотрудникам предстоит обслуживать объект площадью более 100 тыс. «квадратов».

Депо «Столбово» будет обслуживать сразу две линии: Сокольническую и строящуюся Троицкую, это, в свою очередь, увеличит количество поездов в южной части Сокольнической ветки почти в 2 раза, что положительно скажется на транспортной доступности горожан, заявил Филиппов. Местные жители также ждут завершения строительства депо «Троицкое». Как только объект сдадут в эксплуатацию, туда переместятся поезда новой 16-й линии.

В общей сложности протяженность новой Троицкой линии метро превысит 40 км. Она соединит между собой МЦК с Троицком, охватив сразу 4 административных округа Москвы. Предполагается, что ежедневно новым маршрутом смогут пользоваться порядка 100 тыс. человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о текущих работах на новых станциях и электродепо столичного метро.

«Метростроители ведут работы на станциях Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции „Достоевская“ Кольцевой линии. На Бирюлевской линии идут мероприятия подготовительного периода. Специалисты возводят два новых электродепо — „Столбово“ и „Южное“», — сказал Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что в настоящее время в возведении будущих объектах метрополитена задействованы около 11 тыс. строителей и более 1 тыс. единиц техники.