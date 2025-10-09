Эксперт рассказал, когда россиянам на авто нужно менять летнюю резину на зимнюю

Летние шины становятся небезопасными и теряют свои качества с наступлением холодов. Поэтому переобувать автомобиль следует при похолодании, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, пишет RT .

Эксперт пояснил, что оптимальное время для перехода на зимнюю резину наступает, когда дневная температура стабильно держится ниже плюс 5 градусов, а ночью опускается до минусовых значений.

Хайцеэр также добавил, что жителям пригородов иногда рекомендуется произвести замену шин заблаговременно. Эксперт отметил, что зимняя резина обеспечивает более низкий температурный режим и снижает проходимость на проселочных дорогах. Он также предупредил, что летние шины полностью теряют эффективность в холодных погодных условиях, становясь твердыми и не сцепляясь с дорожным покрытием, что делает движение крайне небезопасным.

По мнению эксперта, хотя многие водители предпочитают всесезонные шины, они подходят только для южных регионов и неэффективны в средней полосе с устойчивыми зимними условиями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.