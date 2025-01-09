Эксперт рассказал, как распознать опасные автомобили-конструкторы

Юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Редько объяснил, по каким признакам определить автомобили-конструкторы, завезенные в Россию нелегально и собранные из запчастей.

«Схема такая — машина ввозится по частям под какие-либо существующие документы, когда, например, есть машина, которая, допустим, сгорела или полностью была уничтожена в ДТП и так далее. Соответственно от нее берутся номерные таблички, создается клон этого автомобиля и дальше продается», — рассказал Редько в эфире радио Sputnik.

По его словам, первый признак машины-конструктора — это низкая цена, особенно если у автомобиля было мало владельцев, нет ДТП и так далее.

Только опытный специалист может заметить признаки того, что автомобиль собран из разных частей, например, места спайки, поэтому оценивать авто перед покупкой должен эксперт, предупредил автоюрист.

Он добавил, что в случае ДТП такая машина «может развалиться как скорлупка», поэтому нарваться на такое авто очень опасно.